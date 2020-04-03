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Агента ФСБ за вбивство українського військового засудили до 12 років

П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:19

Набрав законної сили вирок, яким Рівненський міський суд засудив до 12 років позбавлення волі агента ФСБ РФ Олега Смородінова, звинуваченого у вбивстві учасника АТО Івана Мамчура.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Контррозвідники СБУ встановили, що раніше двічі судимий етнічний росіянин Смородінов у січні-лютому 2016 року був завербований співробітником ФСБ РФ Максимом Живилом.

Представник спецслужби країни-агресора поставив агенту завдання щодо встановлення місць проживання і роботи окремих військовослужбовців ЗС України із числа учасників АТО/ООС та учасників російсько-грузинського конфлікту в 2008 році.

Зібрані розвіддані Смородінов викладав в окремих звітах, які передавав куратору на оптичних дисках на території РФ. Задокументовано, що у липні 2016 року Смородінов отримав завдання виїхати до України та вбити колишнього військового, працівника Рівненського слідчого ізолятора.

За виконання співробітник ФСБ обіцяв влаштувати його на роботу в поліцію в тимчасово анексованому Криму. 16 вересня того ж року злодій виконав завдання - вбив майора Івана Мамчура у під’їзді його будинку.

У ході спецоперації контррозвідники української спецслужби затримали агента ФСБ РФ 17 листопада 2016 року під час перетину російсько-українського кордону.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФСБвбивствосудСБУ
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