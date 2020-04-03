Угорщина змінила правила транзиту для українців, які повертаються додому

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 14:32

Угорщина з 2 квітня змінила правила транзиту для громадян, які проїздять через її територію, у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Державної прикордонної служби України, роз’яснення щодо нових правил оприлюднило посольство України в Угорщині.

Посольство України в Угорщині у зв’язку зі змінами, запровадженими 2 квітня 2020 року урядом Угорщини, підготувало рекомендації щодо транзиту українцям, які повертаються додому через цю країну.

Громадянам України дозволений транзит усіма видами автотранспорту. З боку Австрії можливо в'їхати через пункти пропуску Nickelsdorf - Hegyeshalom, Klingenbach-Sopron, Pamhagen-Fertőd, Deutschkreuty-Kópháza; з боку Словенії - через пункт пропуску Pince - Tornyiszentmiklos.

На усіх пунктах пропуску проїзд дозволений лише після проходження медичного контролю. У разі підозри на коронавірус у в’їзді буде відмовлено.

Транзит можливий з 21-00 до 05-00 щодня за визначеним транзитним маршрутом "у найкоротший термін", зупинки дозволені "у мінімально необхідній для перетину території країни кількості, у визначених органами влади зонах відпочинку та АЗС".

Право в’їзду до Угорщини з метою транзиту, без отримання попереднього дозволу угорської сторони, поряд з громадянами України, мають громадяни сусідніх з Угорщиною країн, а також громадяни країн, з якими досягнуто двосторонніх домовленостей про гуманітарний транзит: Румунії, Болгарії, Словенії, Хорватії та Молдови.

"Громадяни інших країн, у тому числі з метою здійснення гуманітарних транзитних перевезень громадян України територією Угорщини, мають звертатися до Головного управління національної поліції Угорщини для отримання спеціального дозволу", - деталізують у повідомленні.

Для отримання дозволу необхідно надати довідку про проходження тестів на COVID-19 та відсутність підозри на захворювання.

Теми: Угорщина Україна кордон карантин коронавірус


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