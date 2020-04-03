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Італійська газета La Stampa заявляє про тиск із боку Росії

П'ятниця, 3 квітня 2020, 15:30
Італійська газета La Stampa заявляє про тиск із боку Росії

Редакція італійської газети La Stampa заявляє про тиск з боку Росії після публікації критичних матеріалів щодо російської гуманітарної допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті видання.

Редакція італійської газети La Stampa висловила обурення з приводу тиску на видання після публікації матеріалів про те, що російська гуманітарна допомога Італії була некорисною та надавалася з політичних мотивів.

Зокрема, представник російського міністерства оборони Ігор Конашенков звинуватив видання у "найбрудніших русофобських маніпуляціях" та "наслідуванні методичок антирадянської пропаганди".

"Редакція національної газети La Stampa висловлює своє обурення серйозними нападами з боку Міністерства оборони Росії на газету та особисто журналіста Якопо Якобоні. За останні дні колега опублікував низку статей, що викликають сумніви у справжніх цілях контингенту, який прибув з Росії, щоб допомогти Італії в надзвичайній ситуації з коронавірусом. Сумніви журналіста у щирості російської допомоги підтримуються і політичними джерелами, військовими та розвідковими експертами.

Справжнє залякування журналістів з боку РФ ще раз підтверджує функціонування інструментів, за допомогою яких Росія контролює інформацію. І спроба експорту цих методів за межі РФ в Італію і Європу є неприйнятною", - йдеться у заяві.

Журналісти наголошують, що цей випадок може стати серйозним прецедентом, якщо залишиться без реакції італійського уряду, та що Росія має вибачитися за тиск на видання.

Нагадаємо, La Stampa після прибуття російської гуманітарної допомоги опублікувала матеріал про те, що 80% російських поставок, за інформацією від співрозмовників видання, є "абсолютно марними або малокорисними" для Італії для боротьби з COVID-19.

У матеріалі також акцентують, що усі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує міністерство оборони Росії, а не міністерство охорони здоров'я.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що допомога, яку Росія надає Італії для боротьби з коронавірусом, не є частиною спроби отримати підтримку Рима для зняття санкцій ЄС. 

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Теми: РосіяЄвропаЗМІ
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