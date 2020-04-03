Перед відправленням у зону ООС військові пройдуть двотижневий карантин

Через режим надзвичайної ситуації, запроваджений по всій Україні, військовослужбовці пройдуть двотижневий карантин перед відправленням до зони проведення Операції об'єднаних сил.

Джерело: начальник Управління правового забезпечення Генерального штабу ЗСУ полковник Юрій Бобров у коментарі "Армія ФМ"

Пряма мова: "Ті військові частини, які планують виконувати завдання в районі ООС, пройдуть обов’язковий двотижневий карантин перед вибуттям до місця виконання завдань. Військові повинні максимально дотримуватися настанов Кабінету міністрів та вказівок, рекомендацій лікарів щодо заходів безпеки".

Деталі: Також рішенням керівництва ЗСУ, Генштабу на період карантину призупинено основні відпустки військових: для виконання завдань уряду та аби не поширювати COVID-19.