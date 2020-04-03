Прокуратура завела справу на "ЛНР" за приховування фактів захворювання на Covid-19

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 18:55

Прокуратури Донецької та Луганської областей зареєстрували провадження про приховування ватажками так званої "ЛНР" фактів захворювання на Covid-19 на тимчасово окупованій території.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що представники окупаційної влади віддають злочинні накази щодо проведення політики замовчування і викривлення інформації про поширення коронавірусу серед мешканців тимчасово окупованої території Луганщини.

Через засоби масової інформації керівники псевдоутворення намагаються переконати місцеве населення, що на території "ЛНР" осіб із симптомами коронавірусу не виявлено. Також приховується кількість хворих з температурою в інфекційних  відділеннях лікарень.

Самі ж мешканці окупованої Луганщини свідчать про збільшення кількості померлих з діагнозами гострого респіраторного захворювання та повну відсутність захисних масок і противірусних ліків в аптеках.

За інформацією СБ України, на цей момент у Луганську та Кадіївці померло 13 осіб із ознаками захворювання на COVID-19. Але місцеве населення не володіє достовірною інформацією про ситуацію в регіоні та наражає себе на смертельну небезпеку.

За оперативними даними,  хворих на "ГРВІ" у ТОТ наразі нараховується близько 10 тисяч. Більшість з них не отримує належної медичної допомоги і перебуває вдома через брак ліжко-місць у медичних закладах.

У той же час окупаційною адміністрацією РФ в Донецькій та Луганській областях всі сили кинуті на убезпечення розповсюдження хвороби серед військового контингенту, що знаходиться під управлінням командування країни-окупанта.

Співробітники СБУ констатують порушення ватажками псевдоутворення конституційних прав громадян на тимчасово окупованій території Луганщини.

Дії ватажків кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни.

Теми: коронавірус ОРДЛО СБУ прокуратура


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