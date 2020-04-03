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Коронавірус в Італії: рівень поширення хвороби стабілізується

П'ятниця, 3 квітня 2020, 19:44
Коронавірус в Італії: рівень поширення хвороби стабілізується

В Італії за останню добу від коронавірусу померли 766 людей, майже стільки ж, як і попередньої доби. Загальна кількість померлих зросла до 14 681.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corierra dela Serra.

У порівнянні з вчорашнім днем дещо знизилася кількість нових хворих – 4585 за останню добу.

Від початку епідемії в Італії 119 827 людини заразились коронавірусом. Цифра включає тих, хто помер, і тих, хто вилікувався.

Всього в країні 85 388 поточних випадків зараження. З них 28 741 госпіталізованих пацієнтів із симптомами; 4068 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

На сьогодні 19 758 осіб вилікувалися. За останню добу це число зросло на 1480 осіб.

Серед регіонів лідером за кількістю випадків залишається Ломбардія - 47.520 випадків коронавірусу (+1455 за добу або + 3.2%). Далі йдуть Емілія-Романья - 15.932 (+599, + 3.9%), П’ємонт - 10.896 (+543, + 5.2%) і Венето - 10.464 (+353, + 3.5%).

Як повідомив на початку тижня заступник міністра охорони здоров’я Італії П’єрпаоло Сілері, країна наближається до піку епідемії. За його словами, через тиждень, або "максимум через 10 днів" варто очікувати зниження кількості нових випадків.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Італіякоронавірус
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