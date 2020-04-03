ООН дасть Україні 165 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

У межах Глобального плану ООН запустили окремий План гуманітарного реагування ООН на пандемію COVID-19 в Україні.

Джерело: повідомлення прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в Телеграм

Деталі: За його словами, згідно з цим планом, до кінця року ООН планує мобілізувати 165 млн доларів. З них 84 млн доларів будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров’я України, а ще 81 млн доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії.

Шмигаль зазначив, що ВООЗ, своєю чергою, спільно з Міністерством охорони здоров’я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні.

Про це прем’єр у п’ятницю говорив на зустрічі з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу Координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко та представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом.