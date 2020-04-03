Королева Британії звернеться до нації – вчетверте за 68 років правління

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П'ятниця, 3 квітня 2020, 20:58

Королева Великої Британії Єлизавета II звернеться до нації в телевізійному ефірі в неділю, оголосив Букінгемський палац.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Її Величність Королева звернеться до Сполученого королівства та Співдружності у телевізійному ефірі. Окрім телебачення та радіо, звернення Королеви транслюватиметься і на соціальних каналах Королівської родини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Королева через коронавірусну кризу припинила виконувати свої королівські обов'язки і зараз перебуває в замку Віндзор в Беркширі з герцогом Единбурзьким.

Минулого місяця вона оприлюднила заяву, в якій йшлося, що Британія "вступає в період великої стурбованості та невизначеності".

Звернення у неділю буде лише четвертим протягом її 68-річного правління, не рахуючи традиційних звернень у день Різдва.

Три попередні промови відбулися після смерті Королеви Матері у 2002 році, перед похоронами принцеси Діани у 1997 році та про першу війну в Перській затоці в 1991 році.

Теми: Велика Британія


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