Королева Британії звернеться до нації – вчетверте за 68 років правління

Королева Великої Британії Єлизавета II звернеться до нації в телевізійному ефірі в неділю, оголосив Букінгемський палац.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Її Величність Королева звернеться до Сполученого королівства та Співдружності у телевізійному ефірі. Окрім телебачення та радіо, звернення Королеви транслюватиметься і на соціальних каналах Королівської родини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b