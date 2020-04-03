Королева Британії звернеться до нації – вчетверте за 68 років правління

Королева Великої Британії Єлизавета II звернеться до нації в телевізійному ефірі в неділю, оголосив Букінгемський палац.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Її Величність Королева звернеться до Сполученого королівства та Співдружності у телевізійному ефірі. Окрім телебачення та радіо, звернення Королеви транслюватиметься і на соціальних каналах Королівської родини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.



As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b — The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020

Королева через коронавірусну кризу припинила виконувати свої королівські обов'язки і зараз перебуває в замку Віндзор в Беркширі з герцогом Единбурзьким.

Минулого місяця вона оприлюднила заяву, в якій йшлося, що Британія "вступає в період великої стурбованості та невизначеності".

Звернення у неділю буде лише четвертим протягом її 68-річного правління, не рахуючи традиційних звернень у день Різдва.

Три попередні промови відбулися після смерті Королеви Матері у 2002 році, перед похоронами принцеси Діани у 1997 році та про першу війну в Перській затоці в 1991 році.