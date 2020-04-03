Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Королева Британії звернеться до нації – вчетверте за 68 років правління

П'ятниця, 3 квітня 2020, 20:58
Королева Британії звернеться до нації – вчетверте за 68 років правління

Королева Великої Британії Єлизавета II звернеться до нації в телевізійному ефірі в неділю, оголосив Букінгемський палац.

Про це повідомляє "Європейська правда"

"Її Величність Королева звернеться до Сполученого королівства та Співдружності у телевізійному ефірі. Окрім телебачення та радіо, звернення Королеви транслюватиметься і на соціальних каналах Королівської родини", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Королева через коронавірусну кризу припинила виконувати свої королівські обов'язки і зараз перебуває в замку Віндзор в Беркширі з герцогом Единбурзьким.

Минулого місяця вона оприлюднила заяву, в якій йшлося, що Британія "вступає в період великої стурбованості та невизначеності".

Звернення у неділю буде лише четвертим протягом її 68-річного правління, не рахуючи традиційних звернень у день Різдва.

Три попередні промови відбулися після смерті Королеви Матері у 2002 році, перед похоронами принцеси Діани у 1997 році та про першу війну в Перській затоці в 1991 році.

Теми: Велика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Велика Британія
У парламенті Британії хочуть покарати голову оборонного комітету, який раптом похвалив талібів
Британія сподівається, що Ердоган допоможе повернути Росію до "зернової угоди"
ЗМІ: Син конструктора російських бойових дронів працює в ООН, а дружина – живе у Британії
Останні новини
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: Росія випустила ракети
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
13:22
фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу
Усі новини...
Реклама: