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Посольство в США "встановило контакт" із Tesla для отримання апаратів ШВЛ

Субота, 4 квітня 2020, 09:28
Посольство в США встановило контакт із Tesla для отримання апаратів ШВЛ

Посольство України в США встановило контакт з офісом компанії Tesla, засновник якої Ілон Маск запропонував передати лікарням різних країн апарати штучної вентиляції легень.

Джерело: пресслужба посольства України в США у коментарі Укрінформу

Дослівно: "Ми побачили пропозицію Ілона Маска щодо апаратів ШВЛ і вирішили, що не можемо нею не скористатись. Можемо сказати, що контакт з представниками Tesla встановлений".

"Але ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на реальний результат, враховуючи динамічну статистику поширення коронавірусу в світі".

Деталі: У пресслужбі додали, що зараз усі посольства України націлені на пошук додаткової гуманітарної допомоги для вітчизняних лікарень у боротьбі з COVID-19.

Крім того, 3 квітня посольство України в США звернулося до Ілона Маска з проханням передати нашій країні апарати штучної вентиляції легень.

"Україна – друга завбільшки країна Європи з населенням майже 40 млн. Пандемічна ситуація в Україні наближається до піка, квітень буде найважчим. Людям у лікарнях потрібні вентилятори. Ми готові до співпраці!", - йшлося в дописі посольства у Twitter.

Що передувало: 1 квітня американський бізнесмен та інноватор Ілон Маск заявив, що готовий безкоштовно розіслати в лікарні світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тих, у кого важка форма перебігу хвороби COVID-19.

Українська правда

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Теми: СШАМасккоронавірус
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