Посольство в США "встановило контакт" із Tesla для отримання апаратів ШВЛ

Посольство України в США встановило контакт з офісом компанії Tesla, засновник якої Ілон Маск запропонував передати лікарням різних країн апарати штучної вентиляції легень.

Джерело: пресслужба посольства України в США у коментарі Укрінформу

Дослівно: "Ми побачили пропозицію Ілона Маска щодо апаратів ШВЛ і вирішили, що не можемо нею не скористатись. Можемо сказати, що контакт з представниками Tesla встановлений".

"Але ми зараз працюємо над тим, щоб вийти на реальний результат, враховуючи динамічну статистику поширення коронавірусу в світі".

Деталі: У пресслужбі додали, що зараз усі посольства України націлені на пошук додаткової гуманітарної допомоги для вітчизняних лікарень у боротьбі з COVID-19.

Крім того, 3 квітня посольство України в США звернулося до Ілона Маска з проханням передати нашій країні апарати штучної вентиляції легень.

Dear Elon,

Ukraine🇺🇦 is the second largest country in Europe with population nearly 40 mln citizens. The pandemic situation in Ukraine is approaching its peak, April is going to be the hardest. People in hospitals need ventilators. We are ready to cooperate! Dyakuyemo!