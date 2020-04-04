В Умані від коронавірусу помер хасид, громадянин США

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Субота, 4 квітня 2020, 09:57

У померлого в Умані хасида, який є громадянином США, діагностували COVID-2019.

Джерело: голова Черкаської ОДА Роман Бондар у Facebook

Дослівно: "У померлого в Умані хасида діагностували COVID-2019".

"Чоловік громадянин США, прибув із Лондона 11.03.2020, 47 років. Приїхав в Умань із дружиною та шістьма дітьми. В усіх відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлено 50 контактних осіб, які перебувають в самоізоляції.

Мав важку супутню патологію, попри намагання лікарів надати медичну допомогу, не підпускав фахівців та не виконував рекомендації".

Деталі: Голова ОДА додав, що в Умані посилено заходи безпеки, зокрема патрулювання.

Українська правда
Теми: Черкаська область коронавірус США


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