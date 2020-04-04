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Помер ексміністр, науковець Іван Вакарчук

Субота, 4 квітня 2020, 12:32
Помер ексміністр, науковець Іван Вакарчук
liga.net

Помер колишній міністр освіти, ексректор Львівського університету, батько лідера "Голосу" Святослава Вакарчука Іван Вакарчук.

Джерело: нардеп, колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович у Facebook, Святослав Вакарчук, мер Львова Андрій Садовий

Дослівно: "Від нас пішов професор Іван Вакарчук… Для мене улюблений ректор Alma mater, міністр освіти, з яким мав честь співпрацювати, міняючи цю галузь.

Він зробив так, що від 2008 року майже по півмільйона українських дітей завершують школу із надією на чесний вступ, і ця надія не марна. Він поставив безкомпромісно питання якості освіти в нашій вищій школі, почав піднімати престиж природничої, математичної та фізичної освіти в школі.

Він повертав українській мові належне їй місце, не забуваючи про мови меншин, особливо – кримськотатарську".

Деталі: Пізніше інформацію про смерть батька підтвердив нардеп, лідер партії "Голос" і гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Разом з тим, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на прохання родини похорон Івана Вакарчука відбудеться камерно на Личаківському кладовищі.

Довідка: Івану Вакарчуку було 73 роки. У 1989—1991 роках був народним депутатом СРСР від територіального виборчого округу № 486 (Львівська область), член КПРС. Восени 1989 року — учасник установчого з'їзду Народного Руху України за перебудову, один із делегатів від Львівської області.

У 2007-2010 роках був міністром освіти і науки України. Протягом 1990-2007 і 2010-2013 років був ректором Львівського університету. Доктор фізико-математичних наук. Герой України. Заслужений діяч науки і техніки України.

Українська правда

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Теми: Вакарчук
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