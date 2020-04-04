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У Кривому Розі тисячі людей стоять у черзі по спецперепустки до транспорту

Субота, 4 квітня 2020, 13:51
У Кривому Розі тисячі людей стоять у черзі по спецперепустки до транспорту
0564.ua

У Кривому Розі тисячі робітників "АрселорМіттал Кривий Ріг" стоять у черзі по спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Джерело: криворізький сайт 0564.ua, поліція Дніпропетровської області

Деталі: У Кривому Розі з 6 квітня перевезення пасажирів на міських маршрутах буде здійснюватися виключно за наявності "спеціальної перепустки", що дійсна зі службовим посвідченням.

Як повідомляють криворіжці в соцмережах, тисячі робітників "АрселорМіттал Кривий Ріг" стоять біля прохідної, щоб отримати цю перепустку.

Черга розтяглася на сотні метрів. Ніхто не дотримується дистанції в 1,5 метра, але багато людей стоять у масках.

 

На самій перепустці немає персональних даних, її необхідно буде пред'являти разом зі службовим посвідченням.

 

Міський штаб із протидії та боротьби з коронавірусною інфекцією у невідкладному порядку надрукував спецперепустки, які будуть видаватися вже у суботу та неділю, щоб встигнути забезпечити ними до набуття чинності постановою Кабінету міністрів.

Відзначається, що штабом пропуски будуть передані тільки підприємствам і організаціям, які після отримання зобов'язані забезпечити видачу своїм працівникам.

Разом з тим, поліція Дніпропетровської області повідомила, що у Кривому Розі за порушення правил карантину поліція склала адмінпротокол відносно посадової особи одного із підприємств міста.

Дослівно: "4 квітня до поліції надійшло повідомлення щодо порушень правил карантину та неналежної організації роботи щодо отримання перепусток для проїзду у громадському транспорті для робітників одного із підприємств.

За вказаним фактом співробітники Металургійного відділення поліції відносно керівника кадрів даного підприємства склали адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП (порушення правил карантину). Санкція статті передбачає штраф. Протокол буде направлено до суду для прийняття законного рішення".

Що передувало: Згідно з постановою Кабміну від 2 квітня, з 6 квітня вводяться додаткові обмежувальні заходи в роботі громадського транспорту на період карантину. Заборонено проїзд у маршрутках, тролейбусах, трамваях (швидкісному трамваї) і автобусах без спецперепусток, посвідчення і засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів).

Знати більше: Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони

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Українська правда

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Теми: Кривий Рігкарантин
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