Пів мільйона киян вимушено взяли відпустки за свій рахунок – Кличко

За підрахунками київської влади, близько пів мільйона мешканців столиці вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА

Пряма мова: "У Києві, за нашими підрахунками, приблизно пів мільйона людей взяли відпустки за свій рахунок. Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей.

Я це питання підняв на селекторній нараді з президентом та прем’єр-міністром. І Президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет жодного міста не витримає такого навантаження".

Деталі: За словами мера Києва, президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.

Кличко висловив сподівання, що найближчими днями Київ отримає інформацію щодо цієї допомоги.