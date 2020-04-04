Пів мільйона киян вимушено взяли відпустки за свій рахунок – Кличко

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Субота, 4 квітня 2020, 14:08

За підрахунками київської влади, близько пів мільйона мешканців столиці вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА

Пряма мова: "У Києві, за нашими підрахунками, приблизно пів мільйона людей взяли відпустки за свій рахунок. Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей.

Я це питання підняв на селекторній нараді з президентом та прем’єр-міністром. І Президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет жодного міста не витримає такого навантаження".

Деталі: За словами мера Києва, президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.

Кличко висловив сподівання, що найближчими днями Київ отримає інформацію щодо цієї допомоги.

Українська правда
Теми: Віталій Кличко Київ робота коронавірус карантин


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