Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пів мільйона киян вимушено взяли відпустки за свій рахунок – Кличко

Субота, 4 квітня 2020, 14:08
Пів мільйона киян вимушено взяли відпустки за свій рахунок – Кличко

За підрахунками київської влади, близько пів мільйона мешканців столиці вимушено взяли відпустки за свій рахунок через впроваджені обмежувальні заходи з протидії коронавірусу.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба КМДА

Пряма мова: "У Києві, за нашими підрахунками, приблизно пів мільйона людей взяли відпустки за свій рахунок. Це та категорія людей, які живуть від зарплати до зарплати. Деякі запаси у них, до прикладу, є. Тиждень, два, три вони проживуть без доходів. А після цього у людей взагалі не буде грошей.

Я це питання підняв на селекторній нараді з президентом та прем’єр-міністром. І Президент сказав, що вони це питання прораховують. Сьогодні без державної допомоги неможливо його вирішити. Бюджет жодного міста не витримає такого навантаження".

Деталі: За словами мера Києва, президент запевнив, що відповідне питання планують вирішувати грошовими доплатами кожному, хто вимушено не працює.

Кличко висловив сподівання, що найближчими днями Київ отримає інформацію щодо цієї допомоги.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКиївроботакоронавірускарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
Віталій Кличко
Кличко розповів, скільки переселенців іще може прийняти Київ
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: