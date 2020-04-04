У Франції чоловік з ножем напав на перехожих: 2 загиблих, 5 поранених

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Субота, 4 квітня 2020, 15:34

Двоє людей були вбиті і п'ятеро поранені в результаті нападу в південно-східному французькому місті Романс-сюр-Ізер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

За словами мера міста, чоловік з ножем напав на людей в суботу вранці біля магазину. Нападника вдалося затримати. Повідомляється, що четверо постраждалих перебувають у важкому стані.

Напад почався в тютюновому магазині, де підозрюваний вдарив ножем двох менеджерів і клієнта. Потім він вийшов на вулицю і завдав ударів кільком перехожим.

Після цього він забіг в м'ясну лавку, проте точно невідомо, що там сталося. За попередніми даними, нападник убив працівника магазину.

Нападник намагався сховатися в пекарні, де і був заарештований. За даними видання, нападником виявився суданський біженець у віці близько 30 років.

Причини його дій в даний час невідомі, але, за словами свідків, він викрикував "Аллаху Акбар".

Теми: Франція


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