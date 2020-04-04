Зеленський хоче комфортних умов обсервації: "Два тижні без води чи світла?"

Держава має забезпечити комфортні умови обсервації для громадян, які повертаються до України.

Джерело: президент України Володимир Зеленський на селекторній нараді щодо боротьби з поширенням коронавірусу, повідомляє пресслужба ОП

Пряма мова: "Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного – води чи світла?

Ви ж розумієте, що ми повинні забезпечити комфортні умови обсервації".

Деталі: В офісі президента зазначили, що наразі правоохоронці, МОЗ та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ.

Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня.