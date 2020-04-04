Від COVID-19 помер водій "швидкої" на Волині

У Волинській області від коронавірусної інфекції помер водій "швидкої" Старовижівської центральної районної лікарні.

Джерело: управління інформаційної політики та цифрової трансформації Волинської ОДА

Дослівно: "У водія швидкої Старовижівської ЦРЛ, який учора (3 квітня - ред.) )помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад він був госпіталізований з двосторонньою пневмонією".

Деталі: Станом на 10:00 4 квітня у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID-19. З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 15 осіб.

Упродовж останньої доби на Волині підтверджено 7 нових випадків COVID-19: 4 - в осіб, які контактували з хворими, 3 - в осіб, у котрих була підозра на COVID-19.

За період спостереження по області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено 193 особи.