У Франції через коронавірус звільнили понад 6000 в'язнів

У Франції через епідемію коронавірусу звільнили 6266 ув'язнених, це 10% осіб, які утримувалися в установах відбування покарання.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

23 березня між представниками міністерства і профспілками тюремних наглядачів було ухвалене відповідне рішення з метою зменшення скупчення людей у в'язницях.

Звільняють тих, хто був засуджений за незначні злочини і хто добре поводився під час ув'язнення. Також звільнювали в’язнів, яким до кінця відбування терміну покарання лишилося менше місяця.

При цьому на звільнених навіть не надягатимуть електронні браслети. Станом на 1 квітня у 188 французьких тюрмах утримувалися 66309 осіб.

Раніше повідомлялося, що коронавірус був виявлений у 48 ув'язнених та 114 співробітників в'язниць. Правозахисники закликають звільнити ув'язнених, яким залишилося провести у в'язниці щонайменше пів року.

Варто зазначити, що Франція не перша країна, яка йде на такі кроки у спробах запобігти поширенню коронавірусу. Раніше рішення про тимчасове звільнення 85 тисяч в’язнів прийняв Іран.