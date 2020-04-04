У Чорнобильській зоні горить ліс, залучили авіацію

У Зоні відчуження сталася лісова пожежа на площі 20 га.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з м. Ніжин для гасіння пожежі у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення. О 15:33 до місця пожежі вилетів гелікоптер ДСНС МІ-8.

Всього до гасіння пожежі залучено понад 90 вогнеборців та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 40 чоловік особового складу та 8 одиниць техніки. Працює авіація.

Додатково до місця пожежі слідують 9 одиниць техніки та 40 рятувальників".

Деталі: Зазначається, що гасіння пожежі ускладнюється підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках горіння.

У ДСНС запевнили, що загрози населеним пунктам немає.