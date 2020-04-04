"Укрпошта" взялася за адресну доставку продуктів

1043 перегляди
Субота, 4 квітня 2020, 20:05

"Укрпошта" запустила сервіс адресного доставлення продуктів першої необхідності.

Джерело: глава Мінінфраструктури Владислав Криклій у відеозверненні, розміщеному у Telegram

Пряма мова Криклія: "Самоізоляція, обсервація та карантинні заходи - тимчасові речі, але ми підготувалися до них. Вже зараз ми забезпечуємо доставку пенсій, доставку продуктів харчування і ліків. 

Відсьогодні Укрпошта запустила консьєрж-сервіс і тепер є можливість замовити продукти першої необхідності. Так, перші пакети гречки вже поїхали до громадян сьогодні". 

Теми: карантин коронавірус Укрпошта Мінінфраструктури


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Від COVID-19 помер водій "швидкої" на Волині 4 квітня 2020, 18:24
Зеленський хоче комфортних умов обсервації: "Два тижні без води чи світла?" 4 квітня 2020, 17:46
Зеленський запевнив, що нестачі харчів через COVID-19 не буде 4 квітня 2020, 16:42
Усі новини
Головні новини
У Чорнобильській зоні горить ліс, залучили авіацію
У Кличка сказали, в яких аптеках можна знайти маски та антисептики
Кабмін наполягає, що надвір треба виходити в масці
4 квітня. No time to die: В Україні більше тисячі хворих, Іспанія наздоганяє Італію, в Еквадорі тіла лишають просто на вулицях
Усі новини
їжа

Як назви страв можуть обманювати про походження

їжа

14 причин, чому ви постійно голодні