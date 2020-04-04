"Укрпошта" взялася за адресну доставку продуктів

"Укрпошта" запустила сервіс адресного доставлення продуктів першої необхідності.

Джерело: глава Мінінфраструктури Владислав Криклій у відеозверненні, розміщеному у Telegram

Пряма мова Криклія: "Самоізоляція, обсервація та карантинні заходи - тимчасові речі, але ми підготувалися до них. Вже зараз ми забезпечуємо доставку пенсій, доставку продуктів харчування і ліків.

Відсьогодні Укрпошта запустила консьєрж-сервіс і тепер є можливість замовити продукти першої необхідності. Так, перші пакети гречки вже поїхали до громадян сьогодні".