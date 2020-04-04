У столиці знову забруднене повітря: пожежі у Києві та області

У Києві виявлено перевищення продуктів горіння на всій території міста через велику кількість пожеж в екосистемах столиці та Київської області.

Джерело: КМДА з посиланням на дані лабораторії "Київської служби порятунку", ДСНС

Деталі: У КАРС зазначили, що у кожної пожежі є свої наслідки, один з яких - забруднення повітря - відчувається у столиці щодня.

Дослівно: "За останню добу у Київський області зафіксовано 124 пожежі загальною площею 135 га. Усі пожежі ліквідовано.

У Києві за останні 12 днів зафіксовано 144 пожежі в екосистемах загальною площею більше 30 га. Продовжується ліквідація пожежі на вул. Пухівська на площі 0,7 га. На вул. Івана Виговського зафіксовано тління трави після пожежі на площі 2 га".

Деталі: За даними ДержНС, протягом 3 квітня в Україні зафіксовано 486 випадків загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах, з початку року - 12 тисяч 713 пожеж.

Рятувальники закликають громадян не випалювати сухостій, минулорічне листя та сміття.

Дослівно: "Категорично забороняється створювати смітники та спалювати відходи; розводити багаття у лісі та лісопосадках; палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки; залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я; спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях".