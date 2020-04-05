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В Мексиці у перестрілці загинули щонайменше 19 людей

Неділя, 5 квітня 2020, 02:34
В Мексиці у перестрілці загинули щонайменше 19 людей

В Мексиці в результаті зіткнення організованих злочинних угруповань загинуло 19 людей. 

Джерело: Reuters

Деталі: Поліція мексиканського штату Чіуауа, яка прибула на місце стрілянини виявила 18 тіл цивільних осіб, ще одна людина померла в лікарні.

На місці злочину вилучено 18 одиниць вогнепальної зброї, дві гранати і два автомобілі. 

Напередодні зіткнення злочинних угрупувань, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що насильство серед злочинних угруповань триває, незважаючи на спалах нового коронавируса в країні.

Нагадаємо: 

  • В Мексиці станом на 5 квітня зафіксовано 1688 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 60 випадків - летальні. 633 особи одужали.

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"Українська правда" в Threads

Теми: Мексикаполіція
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