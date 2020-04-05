Трамп направив у Нью-Йорк військових

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Неділя, 5 квітня 2020, 04:55

Президент США Дональд Трамп заявив, що для боротьби з COVID-19 у Нью-Йорк відправлять тисячу військових.

Джерело: The guardian

Деталі: Трамп зазначив, що у  число відряджених військовослужбовців увійдуть медики та медсестри. Він також повідомив, що розглядається варіант відправки військових в інші штати. 

Нагадаємо: 

  • В США станом на 5 квітня зафіксовано 311 301 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 8476 випадків - летальні. 14 694 особи одужали.

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Теми: США коронавірус


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