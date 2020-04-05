Трамп направив у Нью-Йорк військових
Неділя, 5 квітня 2020, 04:55
Президент США Дональд Трамп заявив, що для боротьби з COVID-19 у Нью-Йорк відправлять тисячу військових.
Джерело: The guardian
Деталі: Трамп зазначив, що у число відряджених військовослужбовців увійдуть медики та медсестри. Він також повідомив, що розглядається варіант відправки військових в інші штати.
Нагадаємо:
- В США станом на 5 квітня зафіксовано 311 301 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, 8476 випадків - летальні. 14 694 особи одужали.
Знати більше:
Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони