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У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний – Кличко

Неділя, 5 квітня 2020, 10:04
У Києві за добу 31 новий випадок коронавірусу, 1 летальний – Кличко

У Києві вже зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: За минулу добу у Києві захворіла ще 31 людина: 18 жінок віком від 21-го до 78-ти років та 13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.

Один 71-річний чоловік минулої доби помер.

10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків.

Пряма мова: "Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно закордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ".

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Українська правда

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Теми: Віталій КличкоКиївкоронавірус
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