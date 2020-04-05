5 районів Києва лишилися без зв'язку через пожежу на Хрещатику

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Неділя, 5 квітня 2020, 10:31
фото ДСНС

Телефонний зв'язок відключено у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах Києва через пожежу у кабельному тунелі на перехресті вулиць Хрещатик та Інститутська.

Джерело: ГУ НП у Києві, ДСНС 

Деталі: Також виникли ускладнення з базою "АРМОР" ГУНП в Київській області та Нацполіції України.

За попередньою інформацією ДСНС, відбулося замкнення електропроводів напругою 10 000 вольт, що призвело до пожежі та значного задимлення.

Станом на 10:00 пожежу ліквідовано, на місці події працюють СОГ ГУНП в місті Києві.

Працівники "Київенерго" розпочали відновлювальні роботи та з'ясувують обставини виниклоі аварії.

Дослівно: "По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщені електричні кабеля різної напруги. Для знеструмлення електричних дротів було викликані аварійні бригади ДТЕК "Київські електромережі" та КП "Київміськсвітло".

Через велику напругу електричних кабелів вогнеборці не могли одразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам було видано перший допуск від ДТЕК "Київські електромережі".

О 8:40 загорання в кабельному колекторі локалізовано, о 9:33 - ліквідовано", - повідомили у ДСНС.  

Українська правда
Теми: Київ пожежа ДСНС


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