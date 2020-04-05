Телефонний зв'язок відключено у Деснянському, Дніпровському, Дарницькому, Оболонському та Подільському районах Києва через пожежу у кабельному тунелі на перехресті вулиць Хрещатик та Інститутська.

Джерело: співрозмовник УП у Держслужбі з надвичайних ситуацій, ДСНС, мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Також виникли ускладнення з базою "АРМОР" ГУНП в Київській області та Нацполіції України.

За даними Кличка, наразі частково відключені від електропостачання вулиці Хрещатик, Десятинна, Трьохсвятительська, Володимирська, провулок Музейний. Загалом приблизно 80 будинків.

За попередньою інформацією ДСНС, відбулося замкнення електропроводів напругою 10 000 вольт, що призвело до пожежі та значного задимлення.

Станом на 10:00 пожежу ліквідовано, на місці події працюють СОГ ГУНП в місті Києві.

Працівники "Київенерго" розпочали відновлювальні роботи та з'ясувують обставини виниклоі аварії.

Дослівно: "По прибуттю на місце події пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання виникло у підземному колекторі, в якому розміщені електричні кабеля різної напруги. Для знеструмлення електричних дротів було викликані аварійні бригади ДТЕК "Київські електромережі" та КП "Київміськсвітло".

Через велику напругу електричних кабелів вогнеборці не могли одразу приступити до ліквідації пожежі. О 05:14 рятувальникам було видано перший допуск від ДТЕК "Київські електромережі".

О 8:40 загорання в кабельному колекторі локалізовано, о 9:33 - ліквідовано", - повідомили у ДСНС.