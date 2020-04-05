У Держекоінспекції кажуть, що пожежа із зони ЧАЕС розповсюдилась на 100 га

Пожежа, яка виникла у Чернобильській зоні, охопила 20 га у зоні ЧАЕС, загалом палає понад 100 га, в осередку пожежі радіація перевищує норму.

Джерело: в.о. голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов у Facebook, ДСНС

Пряма мова Фірсова: "Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. ... Спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева.

У центрі пожежі радіація вище норми. Показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі".

Деталі: Фірсов додав, що попри те, що проблема підпалів трави навесні та восени "стоїть дуже гостро", штраф за таке порушення складає лише 175 грн. На думку Фірсова, штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів.

У ДСНС у свою чергу повідомили, що станом на 10:00 5 квітня відкритого вогню у зоні відчуження немає, спостерігається тління окремих осередків.

Дослівно: "Проводиться повітряна розвідка авіацією ДСНС. Радіаційний фон у межах норми".