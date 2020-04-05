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Коронавірус в Іспанії: темпи зростання смертності знижуються

Неділя, 5 квітня 2020, 14:49
Коронавірус в Іспанії: темпи зростання смертності знижуються

В Іспанії рівень смертності від коронавірусу найнижчий за 10 діб – протягом останньої доби померли 674 людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані МОЗ Іспанії.

Від початку епідемії в Іспанії померли 12418 людей, з них 674 протягом останньої доби. Для порівняння у суботу повідомлялося про 809 померлих за добу.

Кількість випадків зараження зросла загалом до 130 759, причому за останні 24 години було зареєстровано 6023 нових заражених. Таким чином, кількість інфікованих зросла на 5%, що є найбільш незначним зростанням з початку кризи.

58 744 особи наразі госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби, з 6 861 - у відділеннях інтенсивної терапії.

Понад 38 тисяч людей видужали і виписані з лікарень.

Напередодні уряд Іспанії вирішив продовжити надзвичайний стан через коронавірус ще на два тижні, до 26 квітня.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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