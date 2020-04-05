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Лавра закрилася на карантин, братія здала тест на коронавірус

Неділя, 5 квітня 2020, 16:40
Лавра закрилася на карантин, братія здала тест на коронавірус

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) до закінчення національного карантину звершуватиме богослужіння у закритому режимі.

Джерело: офіційний сайт Києво-Печерської Лаври, джерела УП

Дослівно: "У зв’язку з поширенням на території України інфекційного захворювання COVID-19 були посилені карантинні заходи. Через це в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі з цього моменту і до офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть звершуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан".

Деталі: На сайті також повідомляється, що братія Києво-Печерської Лаври разом з намісником митрополитом Павлом провела лабораторне тестування на коронавірус.

Дослівно: "Для упередження спалаху епідемії, спричиненої вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври провела тестування на наявність захворювання.

Разом з усіма дане лабораторне дослідження у комплексі з медичним оглядом пройшов намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел.

Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Наразі скарг на самопочуття у владики немає".

Деталі: За даними УП, у суботу настоятель Лаври Павло пройшов тест на коронавірус, результати якого очікують в понеділок.

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Українська правда

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Теми: коронавірусрелігіяцерква
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