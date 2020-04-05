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Коронавірус у Нідерландах: кількість госпіталізацій найнижча за два тижні

Неділя, 5 квітня 2020, 19:55
Коронавірус у Нідерландах: кількість госпіталізацій найнижча за два тижні

У Нідерландах кількість нових пацієнтів госпіталізованих з коронавірусом, найнижча за останні два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Кількість людей, які померли від коронавірусу в Нідерландах, збільшилася на 115. Це помітно менше, ніж вчора, коли повідомлялося про 164 загиблих.

Серед нових зареєстрованих випадків смерті - три пацієнти у віці від 25 до 50 років. Всі ці люди мали супутні хвороби. В цілому в даний час загинули шестеро людей у віці до 50 років.

Загалом в Нідерландах від коронавірусної хвороби померли 1766 осіб.

Кількість пацієнтів, які були госпіталізовані, збільшилася на 253, до 6 875 осіб. Це зростання значно менше, ніж вчора, коли було зареєстровано 336 нових госпіталізацій.

Останній раз Нідерланди повідомляли про таку низьку кількість нових госпіталізацій два тижні тому.

Пік госпіталізацій припав на 31 березня. Відтоді кількість нових хворих поступово зменшується.

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Теми: Нідерландикоронавірус
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