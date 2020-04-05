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Протокол лікування COVID-19 доповнять новими препаратами – Степанов

Неділя, 5 квітня 2020, 21:00
Протокол лікування COVID-19 доповнять новими препаратами – Степанов

Єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19 наступного тижня поповниться рекомендаціями щодо нових лікарських засобів.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі каналу "1+1"

Пряма мова: "Наша група, я вважаю, найкращих лікарів у країні, які працюють над цим протоколом, продовжують розглядати різні варіанти, слідкують практично 24 години на добу, що відбувається у світі. Я думаю, що на цьому тижні вони будуть ще додавати відповідні лікарські засоби в схеми лікування".

Деталі: Степанов наголосив, що на сьогоднішній день у світі не існує жодного лікарського засобу, в показаннях якого було б написано COVID-19, і весь світ перебуває в пошуках.

Пряма мова: "Але якщо в нас є хоч один шанс рятувати громадян, дарувати їм здоров'я, щоб якомога менше було летальних випадків, я буду це робити. Ми будемо лікувати тими засобами, які дають результати в різних країнах".

Що передувало: 2 квітня в Україні затвердили єдиний державний протокол лікування для хворих на COVID-19.

Читайте також: COVID-19: якими препаратами нас будуть лікувати? Аналізуємо український протокол 

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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