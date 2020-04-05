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В Італії – найнижчий за останні тижні рівень смертності від коронавірусу

Неділя, 5 квітня 2020, 21:15
В Італії – найнижчий за останні тижні рівень смертності від коронавірусу

Статистика смертності у зв’язку з коронавірусом у Італії протягом останньої доби показала найнижчі показники за останні кілька тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Департаменту цивільного захисту.

Загальна кількість загиблих із діагнозом "коронавірус" за час епідемії досягла 15,887 людей. При цьому за останню добу кількість зросла на 525, що стало найнижчою кількістю з 19 березня. Варто зауважити, що кількість смертей спадає кілька днів поспіль, напередодні йшлося про 681 загиблого.

Смертність знизилася і в основному осередку епідемії – регіоні Ломбардія – за останні 24 години там померло 249 людини; тиждень тому денна кількість загиблих у Ломбардії перевищувала 500 людей.

Кількість тих, хто видужав, складає 21,815, із них 819 одужали за останню добу.

Також важливим позитивним сигналом є те, що другий день поспіль зменшується кількість пацієнтів у реанімації. Зараз йдеться про 3977 таких хворих, два дні тому було 4035.

Кількість нових діагностованих – 4316 людей, загальна кількість за час епідемії – майже 129 тисяч.

Як відомо, цього тижня Україна відправила до Італії медиків для допомоги у боротьбі з пандемією.

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Теми: Італіякоронавірус
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