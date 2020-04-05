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Королева Великобританії вп'яте за 68 років звернулася до нації

Неділя, 5 квітня 2020, 22:33
Королева Великобританії вп'яте за 68 років звернулася до нації

Королева Великобританії Єлизавета II у своєму зверненні до нації в неділю заявила, що країна "доб'ється успіху" в своїй боротьбі з пандемією коронавірусу.

Джерело: ВВС

Деталі: У своїй п'ятій за період правління промові, не враховуючи новорічних звернень, королева подякувала людям за дотримання розпорядження уряду залишатися вдома, і похвалила тих, хто "збирається разом, щоб допомагати іншим".

Вона також подякувала ключовим працівникам, сказавши, що "кожна година" роботи "наближає нас до повернення до більш нормального часу".

Пряма мова: "Цього разу ми об'єднуємо зусилля з усіма народами по всьому світу, використовуючи великі досягнення науки і наше інстинктивне співчуття для зцілення. Ми доб'ємося успіху – і цей успіх буде належати кожному з нас".

Деталі: Королева також запевнила британців, що кращі дні повернуться, і вони знову будуть зі своїми друзями та сім'ями.

До цього Єлизавета II за 68 років правління виступала зі спеціальними поданнями лише чотири рази: під час війни у Перській затоці, після смерті принцеси Діани і королеви-матері, а також на діамантовий ювілей свого правління.

Відзначається, що звернення було знято одним оператором у захисному спорядженні, а решта технічного персоналу перебувала в іншій кімнаті.

Українська правда

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Теми: Велика Британіякоронавірус
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