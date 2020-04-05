Хворого на коронавірус прем'єра Британії госпіталізували

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон госпіталізований через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

Джерело: ВВС з посиланням на прессекретаря уряду Великобританії

Пряма мова прессекретаря: "За порадою свого лікаря сьогодні ввечері прем'єрміністр був поміщений до лікарні для проведення обстеження".

"Це попереджувальний крок, оскільки у прем'єрміністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через 10 днів після позитивного результату тесту на вірус".

Деталі: Очікується, що міністр закордонних справ очолить нараду щодо коронавірусу в понеділок вранці.

Що передувало: Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.

Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.

Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.

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