Хворого на коронавірус прем'єра Британії госпіталізували
Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон госпіталізований через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.
Джерело: ВВС з посиланням на прессекретаря уряду Великобританії
Пряма мова прессекретаря: "За порадою свого лікаря сьогодні ввечері прем'єрміністр був поміщений до лікарні для проведення обстеження".
"Це попереджувальний крок, оскільки у прем'єрміністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через 10 днів після позитивного результату тесту на вірус".
Деталі: Очікується, що міністр закордонних справ очолить нараду щодо коронавірусу в понеділок вранці.
Що передувало: Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон у п’ятницю заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.
Крім того, заразився і міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок та спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Обидва вже вийшли з семиденного карантину.
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