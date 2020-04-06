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Королева Єлизавета II записала відеозвернення

Понеділок, 6 квітня 2020, 00:31
Королева Єлизавета II записала відеозвернення

Королева Великої Британії Єлизавета II закликала громадян країни до самодисципліни у зв'язку з поширенням COVID-19.

Джерело: відеозверненні королеви

Пряма мова: "Я говорю з вами в надзвичайно непростий час. Час, коли порушене нормальне життя всієї нашої країни: для когось це вже обернулося горем, для багатьох настали фінансові труднощі, і колосальні зміни у звичному укладі життя торкнулися всіх нас.

Такі риси, як самодисципліна, спокійна життєствердна рішучість і співчуття до ближнього, як і раніше є основними в нашій країні".

Нагадаємо: 

  • У Великій Британії станом на 6 квітня зафіксовано 48 436 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 4943 випадків - летальні. 229 осіб одужали.

Знати більше: 

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"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірус
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