Уже 1319 людей захворіли на COVID-19 в Україн, 38 людей померли

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Понеділок, 6 квітня 2020, 09:06

В Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 6 квітня

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область – 75 випадків;

Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 14 випадків;

Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська обл. — 35 випадків;

Запорізька обл. — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;

м. Київ — 234 випадки (4 летальних);

Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);

Львівська обл. — 27 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 27 випадків;

Полтавська обл. — 11 випадків;

Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);

Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);

Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 7 випадків.

Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

ЦГЗ нагадує: "Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження".

Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія


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