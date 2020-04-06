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Уже 1319 людей захворіли на COVID-19 в Україні, 38 людей померли

Понеділок, 6 квітня 2020, 09:06
Уже 1319 людей захворіли на COVID-19 в Україні, 38 людей померли

В Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 6 квітня

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька область – 75 випадків;

Волинська область – 24 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська область – 14 випадків;

Донецька область – 9 випадків (1 летальний);

Житомирська область – 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська область – 35 випадків;

Запорізька область – 41 випадок;

Івано-Франківська область – 116 (7 летальних) випадків;

м. Київ – 234 випадки (4 летальних);

Київська область – 91 випадок (5 летальних);

Кіровоградська область – 41 випадок (1 летальний);

Львівська область – 27 випадків;

Луганська область – 3 випадки;

Одеська область – 27 випадків;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 39 випадків (5 летальних);

Сумська область – 51 випадків (2 летальний);

Тернопільська область – 160 випадків (2 летальних);

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 10 випадків (1 летальний);

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька область – 220 (5 летальний) випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

ЦГЗ нагадує: "Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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