Уже 1319 людей захворіли на COVID-19 в Україні, 38 людей померли
В Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.
Джерело: дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 6 квітня
Деталі: Загалом випадки підтверджено:
Вінницька область – 75 випадків;
Волинська область – 24 випадки (2 летальних);
Дніпропетровська область – 14 випадків;
Донецька область – 9 випадків (1 летальний);
Житомирська область – 11 (2 летальних) випадків;
Закарпатська область – 35 випадків;
Запорізька область – 41 випадок;
Івано-Франківська область – 116 (7 летальних) випадків;
м. Київ – 234 випадки (4 летальних);
Київська область – 91 випадок (5 летальних);
Кіровоградська область – 41 випадок (1 летальний);
Львівська область – 27 випадків;
Луганська область – 3 випадки;
Одеська область – 27 випадків;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 39 випадків (5 летальних);
Сумська область – 51 випадків (2 летальний);
Тернопільська область – 160 випадків (2 летальних);
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька область – 10 випадків;
Черкаська область – 62 випадки (1 летальний);
Чернівецька область – 220 (5 летальний) випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
ЦГЗ нагадує: "Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження".
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