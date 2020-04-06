В Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 6 квітня

Деталі: Загалом випадки підтверджено:



Вінницька область – 75 випадків;



Волинська область – 24 випадки (2 летальних);



Дніпропетровська область – 14 випадків;



Донецька область – 9 випадків (1 летальний);



Житомирська область – 11 (2 летальних) випадків;



Закарпатська область – 35 випадків;



Запорізька область – 41 випадок;



Івано-Франківська область – 116 (7 летальних) випадків;



м. Київ – 234 випадки (4 летальних);



Київська область – 91 випадок (5 летальних);



Кіровоградська область – 41 випадок (1 летальний);



Львівська область – 27 випадків;



Луганська область – 3 випадки;



Одеська область – 27 випадків;



Полтавська область – 11 випадків;



Рівненська область – 39 випадків (5 летальних);



Сумська область – 51 випадків (2 летальний);



Тернопільська область – 160 випадків (2 летальних);



Харківська область – 1 випадок;



Херсонська область – 10 випадків (1 летальний);



Хмельницька область – 10 випадків;



Черкаська область – 62 випадки (1 летальний);



Чернівецька область – 220 (5 летальний) випадків;



Чернігівська область – 7 випадків.

Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

ЦГЗ нагадує: "Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження".

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