В Україні зафіксовано вже 1319 випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 38 летальних випадків, а 28 людей уже одужали.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я станом на 9 ранку 6 квітня

Деталі: Загалом випадки підтверджено:



Вінницька область – 75 випадків;



Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);



Дніпропетровська обл. — 14 випадків;



Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);



Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;



Закарпатська обл. — 35 випадків;



Запорізька обл. — 41 випадок;



Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;



м. Київ — 234 випадки (4 летальних);



Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);



Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);



Львівська обл. — 27 випадків;



Луганська обл. — 3 випадки;



Одеська обл. — 27 випадків;



Полтавська обл. — 11 випадків;



Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);



Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);



Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);



Харківська обл. — 1 випадок;



Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);



Хмельницька обл. — 10 випадків;



Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);



Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;



Чернігівська обл. — 7 випадків.

Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

ЦГЗ нагадує: "Позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження".