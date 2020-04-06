В Україні буде сонячно і тепло, а під кінець тижня – дощ

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Понеділок, 6 квітня 2020, 09:09

Другий тиждень квітня буде теплим і сонячним, але завершиться невеликими дощами похолоданням по всі території України.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook, Укргідрометцентр

Дослівно Діденко: "Найближчими днями очікується суха сонячна погода… найближчий дощ ймовірний не раніше п’ятниці, 10-го квітня.   

Напрямок вітру, з огляду на пожежі в чорнобильській зоні, важливий. У понеділок передбачається вітер з північного заходу".

Деталі: 6 квітня вдень повітря прогріється до +11+16 градусів, без опадів. 

 

7-го квітня, на Благовіщення, вночі -1+1, а вдень потеплішає до +14+20 градусів, буде сухо, сонячно і тепло. 

 

У Києві 7 березня вночі 0+2, вдень до +16, без опадів.

Українська правда
Теми: погода


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