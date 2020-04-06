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Киян попереджають про загазованість повітря через безвітряну погоду

Понеділок, 6 квітня 2020, 09:42
Киян попереджають про загазованість повітря через безвітряну погоду

У найближчі дні у столиці спостерігатиметься загазованість повітря, пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 7 ранку 6 квітня у м. Києві спостерігається область високого тиску з антициклонічним характером погоди, що характеризується слабким вітром, підвищенням температури в приземному шарі.

Така ситуація перешкоджає перемішуванню атмосферних шарів повітря та спричиняє накопиченню забруднюючих речовин на поверхні землі. Як правило в другій половині дня ситуація стабілізується. Дана ситуація буде повторюватися у найближчі кілька днів".

Деталі: Радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,014 мР/год, Київська область – в межах 0,012 мР/год. Максимально допустимий природний фон 0,05 мР/год).

Разом з тим повідомляється, що рятувальники продовжують боротися з пожежею у Зоні відчуження та безумовного відселення.

До гасіння пожежі на площі близько 20 га у Котовському лісництві між с. Володимирівка та с. Жовтневе залучені 124 пожежники та 28 одиниць (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертоліт МІ - 8).  

Займання на площі близько 5 га поблизу с. Рагівка ліквідують 14 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Українська правда
Теми: Київпогода
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