Кабмін скорочує кількість пунктів пропуску на кордоні: тільки 19

З 7 квітня державний кордон України можна буде перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску.

Джерело: Державна прикордонна служба, її речник Андрій Демченко у коментарі УП

Деталі: Прикордонники інформують про внесені урядом зміни до попереднього розпорядження № 288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення".

Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 00.00 год. 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом.

Тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення.

Виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

У коментарі "Українській правді" речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що залишаться 19 автомобільних пунктів пропуску, що функціонують по обидва боки кордону (станом на 6 квітня їх 40 -ред).

Щодо процедури перевезення автобусами ДСНС і місцевої влади, яка існувала раніше для людей, що прибували на кордон пішки, він пояснив, що ця домовленість була по лінії прикордонно-представницьких зустрічей. Якщо суміжна сторона відмовиться пропускати людей у пішому порядку, відповідно ніякі автобуси за ними курсувати не будуть.

Пряма мова: "Людям треба чітко розуміти, що перетнути кордон пішки буде практично неможливо. Оскільки не виключено, що суміжні сторони не пропускатимуть їх у пішому порядку і не йтимуть на той крок, щоб курсували автобуси для їхнього перевезення.

Людям треба більш активно реєструватись в системах МЗС, там озвучувати бажання повернутись додому, аби Міністерство закордонних справ з Мінінфрастурутури могло планувати спеціальні авіа чи залізничні рейси".