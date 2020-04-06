Угорщина зробила безкоштовними парковки, щоб люди більше їздили на авто під час епідемії
В Угорщині з понеділка парковка буде безкоштовною для власників автомобілів. Так уряд хоче знизити рівень користування громадським транспортом під час пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду Угорщини.
"Дотримання безпечної відстані між людьми є одним з найважливіших засобів стримування епідемії коронавірусу. Оскільки в громадському транспорті це неможливо або можливо лише в обмежених масштабах, важливо, щоб ті, хто може, могли використовувати свої автомобілі", - сказав прем'єр-міністр Віктор Орбан.
За його словами, в інтересах врегулювання ситуації в неділю уряд видав указ, згідно з яким з 6 квітня парковка в громадських просторах в Угорщині буде безкоштовною.
Станом на ранок понеділка в Угорщині підтверджено 744 випадки захворювання на коронавірус, в тому числі 11 за останню добу.
В результаті хвороби померли 38 людей. З початку епідемії вилікувалися 67 інфікованих.
Нагадаємо, парламент Угорщині ухвалив закон, що дозволяє угорському уряду на чолі з Віктором Орбаном безстроково розширити надзвичайний стан в країні.