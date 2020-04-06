"Слуга народу" прогнозує, що місцеві вибори, попри карантин, відбудуться

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції у Верховній Раді Олександр Корнієнко заявляє, що чергові місцеві вибори 25 жовтня відбудуться попри карантин, і що урізного фінансування, про яке просить Кабмін, вистачить на їх проведення.

Джерело: інтерв’ю Корнієнка РБК-Україна

Пряма мова: "Місцеві вибори не можуть не відбутися, за Конституцією вони повинні пройти 25 жовтня 2020 року. Ми досліджували правові механізми в тих країнах, де зараз вибори переносять. Там далеко не скрізь є зрозумілий правовий механізм.

Якщо би раптом на момент оголошення виборів – у середині-кінці липня – тривав карантин, то, можливо, подібні розмови могли би бути. Але зараз початок квітня.

Якщо резюмувати, вибори можна провести, ми їх не відхиляємо і не плануємо скасовувати. Ми будемо шукати оптимальний варіант, як піти назустріч уряду в тих сумах, які вони запитують, і одночасно зберегти можливість провести вибори на якісному рівні".

Деталі: Він додав, що найімовірніше Центральній виборчій комісії доведеться відштовхуватися від урізаного бюджету (із запланованих 2,155 млрд до 1 млрд гривень, – ред.)

При цьому Корнієнко переконаний, що 1 мільярда на вибори вистачить, бо у цьому питанні є лиш дві великі статті витрат: зарплата членів комісії та друк бюлетенів. Зокрема, на друк бюлетенів потрібно приблизно 300-400 мільйонів гривень, тому "залишаться якісь кошти на транспорт, зв'язок".

Голова СН відзначив, що грошей навряд чи вистачить на оплату навіть 30 тисяч членів виборчих комісій, якщо брати по мінімуму.

Але разом з тим він додав що через коронавірус осінні вибори будуть "кроком назад у технологічному і організаційному плані з боку ЦВК", бо урізається не тільки сума на вибори, але і сума на апарат ЦВК, яка планувалася на переоснащення IT, перезапуск системи "Вибори".

Голова СН також додав, що нардепи готуватимуть зміни у Виборчий кодекс, зокрема, політичні. Наприклад, якщо вибори за пропорційною системою можуть проводитися в містах з кількістю виборців понад 90 тисяч, то цей поріг можуть знизити, щоб бути знижений, щоб у населених пунктах, де кількість виборців перевищує 10, 15 чи 20 тисяч, вибори проходили за відкритою пропорційною системою.

Також передбачається, що разово, тільки на цих місцевих виборах, частково скоротять передвиборну рекламу за державний рахунок.