У Росії за добу майже 1000 нових хворих коронавірусом

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Понеділок, 6 квітня 2020, 12:54

За останню добу в Росії число інфікованих коронавірусом нового типу зросло на 954 і тепер становить 6343 людини.

Джерело: Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб з контролю за поширенням захворювання

Деталі: Згідно з повідомленням, нові випадки зареєстровані в 49 регіонах країни. Найбільше в Москві - 591. Ще 82 випадки в Підмосков'ї, 35 - в Петербурзі, 31 - в Комі.

За добу в Росії від коронавірусу померли двоє людей - один в Підмосков'ї, один в Республіці Комі. Загальна кількість жертв досягла 47.

Число осіб, які видужали після перенесеної коронавірусної інфекції в Росії виросло до 406. За останню добу було виписано 51 пацієнта. В тому числі, 25 в Петербурзі і 8 в Москві.

Теми: коронавірус Росія


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