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Україна цього тижня чекає 7 літаків із масками та іншими спецзасобами

Понеділок, 6 квітня 2020, 13:59
Україна цього тижня чекає 7 літаків із масками та іншими спецзасобами

Цього тижня очікується прибуття в Україну семи літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19.

Джерело: секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко на щоденній селекторній нараді президента з представниками уряду та державних відомств, Офіс президента

Деталі: За словами Кирила Тимошенка, з початком тотального "маскового режиму" маски повністю доступні в Інтернеті, але до аптек ці засоби індивідуального захисту надходять повільніше і їх там дуже швидко розкуповують.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що "Україна нині виробляє майже 900 тисяч масок на добу", але ще й імпортує їх.

Тому влада перевіряє, як доходять маски до місцевих аптек, сказав голова МОЗ

Володимир Зеленський доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Президент також наголосив, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті: "До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями".

Теми: коронавірусCovid-2019медицинадержзакупівліОфіс генпрокурора
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