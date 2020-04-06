Польща, яка схожа на Україну у протидії коронавірусу, чекає на пік епідемії у травні-червні

Польща очікує піку захворюваності на викликану коронавірусом хворобу COVID-19 у травні-червні.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"Ситуація, особливо в Західній Європі, викликає дуже багато занепокоєння. Ми бачимо, як зростає кількість хворих у Західній Європі. Ми бачимо, що ці прирости дуже швидкі", - сказав він у Сеймі.

За словами прем'єра, невиправданий оптимізм є неправильним підходом.

"Сьогодні, на цьому етапі, ми знаємо, що слід дотримуватися дисципліни, вкладати додаткові зусилля, тримати дистанцію виконувати безліч правилі процедур. Ми значною мірою знаходимося на початку боротьби з коронавірусом. Пік захворюваності ще попереду – десь в травні-червні" - заявив Моравецький.

Слід зазначити, що Польща і Україна практично одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу на початку березня, і відповідь країн на епідемію часто порівнюють.

"Ми повинні, борючись з епідемією, одночасно намагатися будувати нову модель економічного життя для того, щоб економіка постраждала якомога менше", - підкреслив Моравецький.

За його словами, Польща збільшить щоденні обсяги тестування на коронавірус.

Прем'єр зазначив, що Польща має контракт на 800 тис. тестів на коронавірус.

"150 тис. доступних, 150 тис. - вже в дорозі, в найближчі кілька днів вони будуть в Польщі", - повідомив він. За його оцінками, запас тестів "величезний".

"Ми тестуємо в тих місцях, де епідеміологи, експерти вказують нам, що потрібно тестувати, тобто різні види місць підвищеного ризику, місця карантину, лікарні" - зазначив Моравецький.