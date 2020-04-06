Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пострілом у голову в Миколаєві поранили авторитета "Мультика" – ЗМІ

Понеділок, 6 квітня 2020, 14:55
Пострілом у голову в Миколаєві поранили авторитета Мультика – ЗМІ

У дворі офісного центру в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї: в голову поранено бізнесмена Михайла Титова.

Джерело: Новости N, поліція Миколаївщини

Дослівно: "Як вдалося з'ясувати "Новостям", в голову був поранений відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик. В даний момент він знаходиться в реанімації ЛШМД".

 

Деталі: Постраждалого з місця події на приватному автомобілі відвезли в лікарню. Той, хто стріляв, з місця пригоди втік.

Місце події на даний час оточено патрульної поліцією, на місці працює слідчо-оперативна група Центрального райвідділу поліції, оперативники управління карного розшуку.

На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.

У зв'язку з замахом на Михайла Титова в Миколаєві оголошено план "Перехоплення" - розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах.

UPD: В результаті замаху Титов на прізвисько Мультик отримав одне наскрізне кульове поранення, повідомляють "Новости N".

Куля влучила в шию і пройшла навиліт через щелепу. Потерпілого екстрено прооперували. До лікарні він був доставлений в стані геморагічного шоку з тиском 80.

Лікарям вдалося стабілізувати стан. На даний час хворому викликали бригаду щелепно-лицьових хірургів.

Відзначається, що головною небезпекою для потерпілого наразі є велика крововтрата.

 

Поліція в свою чергу повідомляє, що розслідує обставини стрілянини у Миколаєві, під час якої поранений бізнесмен. Повідомлення про стрілянину надійшло близько 14.00.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Тривають першочергові слідчі дії.

 

Нагадаємо: У серпні 2017 року Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка повідомляла про затримання під час спецоперації "фігуранта кримінальної хроніки на півдні України" Михайла Титова.

"Українська правда" в Threads

Теми: криміналМиколаївська область
Головне сьогодні

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
кримінал
На Тернопільщині до 8 років засудили 17-річного підлітка, який зґвалтував 13-річну дівчинку
На окупованій Донеччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку. У вбивстві підозрюють військових РФ
Оголошено перші підозри за викрадення Росією українських дітей
Останні новини
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
14:49
Путін нарахував понад 600 тисяч своїх військових на території України
14:47
Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет
14:43
Продавали на чорному ринку: у США двох чоловіків звинувачують у вбивстві 3,6 тисяч птахів
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: під загрозою Старокостянтинів, уже чули вибух
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
Усі новини...