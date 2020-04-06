У дворі офісного центру в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї: в голову поранено бізнесмена Михайла Титова.

Джерело: Новости N

Дослівно: "Як вдалося з'ясувати "Новостям", в голову був поранений відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик. В даний момент він знаходиться в реанімації ЛШМД

Деталі: Постраждалого з місця події на приватному автомобілі відвезли в лікарню. Той, хто стріляв, з місця пригоди втік.

Місце події на даний час оточено патрульної поліцією, на місці працює слідчо-оперативна група Центрального райвідділу поліції, оперативники управління карного розшуку.

На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.

У зв'язку з замахом на Михайла Титова в Миколаєві оголошено план "Перехоплення" - розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах.