У дворі офісного центру в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї: в голову поранено бізнесмена Михайла Титова.

Джерело: Новости N, поліція Миколаївщини

Дослівно: "Як вдалося з'ясувати "Новостям", в голову був поранений відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик. В даний момент він знаходиться в реанімації ЛШМД".

Деталі: Постраждалого з місця події на приватному автомобілі відвезли в лікарню. Той, хто стріляв, з місця пригоди втік.

Місце події на даний час оточено патрульної поліцією, на місці працює слідчо-оперативна група Центрального райвідділу поліції, оперативники управління карного розшуку.

На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.

У зв'язку з замахом на Михайла Титова в Миколаєві оголошено план "Перехоплення" - розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах.

UPD: В результаті замаху Титов на прізвисько Мультик отримав одне наскрізне кульове поранення, повідомляють "Новости N".

Куля влучила в шию і пройшла навиліт через щелепу. Потерпілого екстрено прооперували. До лікарні він був доставлений в стані геморагічного шоку з тиском 80.

Лікарям вдалося стабілізувати стан. На даний час хворому викликали бригаду щелепно-лицьових хірургів.

Відзначається, що головною небезпекою для потерпілого наразі є велика крововтрата.

Поліція в свою чергу повідомляє, що розслідує обставини стрілянини у Миколаєві, під час якої поранений бізнесмен. Повідомлення про стрілянину надійшло близько 14.00.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо: У серпні 2017 року Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка повідомляла про затримання під час спецоперації "фігуранта кримінальної хроніки на півдні України" Михайла Титова.