Пострілом у голову в Миколаєві поранили авторитета "Мультика" – ЗМІ
У дворі офісного центру в Миколаєві стався збройний конфлікт із застосуванням вогнепальної зброї: в голову поранено бізнесмена Михайла Титова.
Джерело: Новости N, поліція Миколаївщини
Дослівно: "Як вдалося з'ясувати "Новостям", в голову був поранений відомий у Миколаєві бізнесмен Михайло Титов, відомий як Мультик. В даний момент він знаходиться в реанімації ЛШМД".
Деталі: Постраждалого з місця події на приватному автомобілі відвезли в лікарню. Той, хто стріляв, з місця пригоди втік.
Місце події на даний час оточено патрульної поліцією, на місці працює слідчо-оперативна група Центрального райвідділу поліції, оперативники управління карного розшуку.
На місці події також знайдено кілька гільз калібру 9 мм.
У зв'язку з замахом на Михайла Титова в Миколаєві оголошено план "Перехоплення" - розшукується автомобіль темного кольору на єврономерах.
UPD: В результаті замаху Титов на прізвисько Мультик отримав одне наскрізне кульове поранення, повідомляють "Новости N".
Куля влучила в шию і пройшла навиліт через щелепу. Потерпілого екстрено прооперували. До лікарні він був доставлений в стані геморагічного шоку з тиском 80.
Лікарям вдалося стабілізувати стан. На даний час хворому викликали бригаду щелепно-лицьових хірургів.
Відзначається, що головною небезпекою для потерпілого наразі є велика крововтрата.
Поліція в свою чергу повідомляє, що розслідує обставини стрілянини у Миколаєві, під час якої поранений бізнесмен. Повідомлення про стрілянину надійшло близько 14.00.
За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Замах на умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо: У серпні 2017 року Генпрокуратура під керівництвом Юрія Луценка повідомляла про затримання під час спецоперації "фігуранта кримінальної хроніки на півдні України" Михайла Титова.