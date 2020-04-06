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Фінляндія планує чартерами доставляти сезонних працівників з України

Понеділок, 6 квітня 2020, 15:09
Фінляндія планує чартерами доставляти сезонних працівників з України

Міністерство праці Фінляндії планує організувати чартери для доставки в країну сезонних сільгоспробітників з України. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Через обмеження, введені в зв'язку з епідемією коронавірусу, фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися і вартість їжі підвищиться, якщо весняні польові роботи не будуть проведені вчасно.

На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду.

Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників. За словами старшого фахівця Мінпраці Лаури Перхеентупа, українці повинні будуть пройти двотижневий карантин, перш ніж вирушити на ферми. 

Вона повідомила, що в міністерстві в терміновому порядку працюють над цим планом. 

За словами чиновниці, мова йде приблизно про 1500 працівників з третіх країн - вони критично важливі для фінського сільського господарства.

Також в Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів, відправлених в примусову відпустку, а також студентів, школярів і біженців.

Брак працівників відчувається не тільки в Фінляндії. Така ж ситуація по всій Європі. Під загрозою може опинитися збір врожаю овочів, ягід і винограду.

"Українська правда" у Threads

Теми: Фінляндіякоронавірусукраїнціробота
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