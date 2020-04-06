Румунія продовжить надзвичайний стан на місяць

Уряд Румунії продовжить надзвичайний стан, який закінчується наступного тижня, ще на 30 днів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це заявив у понеділок президент країни Клаус Йоганніс.

"Нам потрібно це зробити ще раз. Це необхідність. Люди повинні розуміти, що без цього заходу вірус не можливо зупинити", - сказав Йоганніс.

Станом на понеділок Румунія зафіксувала 4 057 підтверджених випадки зараження та 157 випадків смерті.

Румунія ввела надзвичайний стан через пандемію коронавірусу 16 березня.

Уряд Румунії майже напевно відкладе червневі вибори до місцевих органів влади, оскільки спалах коронавірусу виключає створення належних умов для їх проведення.

Нагадаємо, Польща, яка схожа на Україну у протидії коронавірусу, чекає на пік епідемії у травні-червні.