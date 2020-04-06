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Для забави: поліція відшукала, хто наробив пожежі в Чорнобильскій зоні

Понеділок, 6 квітня 2020, 16:20
Для забави: поліція відшукала, хто наробив пожежі в Чорнобильскій зоні

На Київщині поліція встановила зловмисника, за вини якого вогнем знищено 5 га Котовського лісництва на території зони відчуження.

Джерело: поліція Київщини, ДСНС

Деталі: Ним виявився 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив молодик поліцейським, він задля забави в трьох місцях підпалив сміття та траву. Після чого вогонь вітром перекинуло далі і він вже не зміг впоратися та загасити багаття.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення підозри молодому чоловіку. Триває слідство.

Вдень 6 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення траває ліквідація двох осередків пожеж:

Між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га.

Поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га.

Рятувальники зазначали, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень. У зоні відчуження дози гамма випромінювання не змінилися.

Українська правда
Теми: пожежаЧорнобиль
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