Дружина не пустила додому чоловіка, який приїхав з Польщі

У Тернополі дружина не пустила додому чоловіка, який приїхав із заробіток у Польщі, тож прилаштуватися на самоізоляцію йому допомагали правоохоронці.

Джерело: пресслужба поліції Тернопільської області

Дослівно: "У Тернополі чоловіка, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому. Житель обласного центру приїхав із заробіток з Польщі. Згідно з правилами, встановленими на час карантину, хотів самоізолюватися, проте його в помешкання не пустила дружина".

Деталі: Тернополянин залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся до поліції.

Правоохоронці направили чоловіка в один з медзакладів, призначених для громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України.

У пресслужбі нагадали, що самоізоляція повинна тривати 14 днів з моменту перетину кордону.

За дотриманням умов карантину щодня слідкують поліцейські.

За порушення правил людям загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.