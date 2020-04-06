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Вандали зіпсували виставку музею Революції Гідності на майдані Незалежності в Києві

Понеділок, 6 квітня 2020, 16:37
Вандали зіпсували виставку музею Революції Гідності на майдані Незалежності в Києві

У ніч на 6 квітня невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності в Києві присвячену боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

Джерело: пресслужба Національного музею Революції Гідності

Дослівно: "Сьогодні вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди.

Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел".

Деталі: У Музеї додали, що у час обмежень у громадських місцях, парках, на дитячих майданчиках та контролю за їх виконанням, правоохоронці безпорадні перед вандалізмом у центрі Києва.

Музей підготував заяву в поліцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївмузеїМайданполіція
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