Секс-працівники просять Макрона про фінансову допомогу через кризу

Асоціації захисту працівників секс-бізнесу звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням створити надзвичайний фонд, щоб підтримати потерпілих у коронавірусній кризі співробітників індустрії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Від початку дії карантинних обмежень у зв’язку з коронавірусом працівники сексуального бізнесу опинилися у скрутному фінансовому становищі, сказано в листі.

"Необхідно створити надзвичайний фонд, який дозволить замістити дохід на період дії заходів", - йдеться у листі Федерації червоних парасольок (Fédération Parapluie Rouge), яка об’єднує асоціації, що опікуються охороною здоров’я секс-працівників у Франції.

Цей фонд стане "єдиним рішенням, яке допоможе запобігти ризиками для сексуальних працівників… Це питання суспільної охорони здоров'я", - сказано у зверненні до президента.

Оскільки повії не мають змоги працювати через карантинні обмеження, вони зіткнулись із падінням доходів та "вкрай нестабільною фінансовою ситуацією", зазначають у федерації.

Незначна частина секс-працівників у Франції мають статус самозайнятих. Більшість працівників сфери не можуть претендувати на допомогу для самозайнятих у розмірі 1500 євро, яку надає держава.

Нагадаємо, після закриття борделів і кордонів у зв’язку зі спалахом коронавірусу тисячі іноземних повій у Німеччині опинились на вулиці.