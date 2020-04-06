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Окупанти тягнуть до армії понад 3 тисячі кримчан

Понеділок, 6 квітня 2020, 18:31
Окупанти тягнуть до армії понад 3 тисячі кримчан

На тимчасово окупованій території АР Крим Росія розпочала весняний призов громадян на військову службу.

Джерело: Представництво президента в Автономній Республіці Крим

Деталі: Всього з території півострова планується відібрати і направити для проходження військової служби близько 3,3 тис. осіб. При цьому більшість з них відправлять за межі півострова до військових частин Південного та інших військових округів держави-окупанта.

Представництво разом із правозахисними організаціями направили до Міжнародного кримінального суду повідомлення про воєнні злочини РФ у Криму, серед яких зазначений і примусовий призов до лав збройних сил держави-окупанта.

У відомстві нагадують, що такі дії РФ є системним воєнним злочином, а те, що призов відбувається під час пандемії - ставить під загрозу життя і здоров‘я людей.

Проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил держави-окупанта, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції.

Українська правда

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Теми: Кримокупаціяармія
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